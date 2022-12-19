Генсек ООН призвал к борьбе с неонацизмом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник, 19 декабря, призвал бороться с неонацизмом и другими формами расовой ненависти, – сообщает РИА Новости.

В частности, генсек ООН сказал: «Угроза терроризма исходит от неонацизма, ультраправых и от сторонников идеологии превосходства белой расы. Необходимо осуждать любые формы неонацизма и идеологии превосходства белой расы, любые формы антисемитизма, ненависти мусульман, проявления которых растут в западных обществах и других частях мира. Страны должны с особым рвением бороться с данной угрозой».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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