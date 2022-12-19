В Госдуме одобрили поправку, разрешающую вневедомственной охране сбивать дроны

Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции в понедельник, 19 декабря, поддержал поправки к законопроекту поправку о применении ведомственной охраной спецсредств для поражения беспилотных летательных аппаратов., – сообщают СМИ.

В тексте поправок в федеральный закон «О ведомственной охране», опубликованном в электронной базе Госдумы говорится, что сотрудников вневедомственной хотят наделить правом «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения данных судов».



Москва, Иван Бабурин

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