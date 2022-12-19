Илона Маска вызвали в Европарламент

Председатель Европарламента Роберта Метсола в понедельник, 19 декабря, направила приглашение американскому миллиардеру и владельцу соцсети Twitter Илона Маска с предложением дать разъяснения о политике принадлежащей бизнесмену социальной сети, – сообщает американское издание Politico.

«Социальная сеть играет центральную роль в демократической жизни Европейского союза, поэтому Илону Маску предлагают публично и откровенно обменяться мнениями с европейскими законодателями. Компания не должна становиться катализатором разжигания ненависти, вмешательства в выборы и дезинформации. От бизнесмена ждут пояснений. Встреча Маска с законодателями пройдет в формате откровенного публичного обмена мнениями», – сообщает газета со ссылкой на письмо Метсолы.

Страсбург, Иван Бабурин

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