Путин поручил создать учебный курс по преступлениям нацистов

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить для студентов педагогики курс по освещению преступлений нацизма в рамках обучения ведению классных часов. Доклад об исполнении поручения необходимо представить до 30 июня 2023 года, далее – один раз в год, – сообщает Кремль.

В документе, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 19 декабря, говорится: «Минобрнауки России, Минпросвещения России обеспечить... изучение лицами, обучающимися по основным профессиональным образовательным программам по направлениям подготовки и специальностям в области образования и педагогики, курса по освещению преступлений нацизма в XX – XXI веках в рамках обучения технологиям ведения классных часов».

Главы Минобрнауки Валерий Фальков и Минпросвещения Сергей Кравцов назначены ответственными за исполнение поручения президента РФ.

Москва, Иван Бабурин

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