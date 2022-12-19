Путин поздравил российские спецслужбы с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил работников органов безопасности с профессиональным праздником, 20 декабря, – сообщает Кремль.

В своем обращении глава государства сказал: «Сердечно поздравляю вас с Днём работника органов безопасности! Этот профессиональный праздник объединяет людей, которые выбрали для себя трудную и ответственную службу. Кто, не жалея сил, а порой и жизни, бережёт наше государство, общество и граждан от внешних и внутренних угроз, защищает основы конституционного строя и целостность страны, беспощадно борется с терроризмом, криминалом, коррупцией. На протяжении всей истории нашего Отечества органы безопасности были надёжной опорой государства. И мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили Родине, решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной».

«В этот день – самые тёплые слова благодарности ветеранам спецслужб. Ваш профессионализм, стойкость и самоотверженность всегда будут примером для тех, кто сегодня стоит на страже безопасности и национальных интересов России.

Все последние годы наши спецслужбы работают с высокой отдачей. Хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления специальных программ за компетентность и мужество, за то, что вы незамедлительно, без ссылок на обстоятельства готовы выполнить самые сложные задачи», – подчеркнул Владимир Путин и продолжил: «Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно: обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная.

Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг – сделать всё необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами».

Российский лидер, обращаясь к сотрудникам спецслужб, также сказал: «Среди главных приоритетов работы всех спецслужб, и прежде всего ФСБ, остаётся борьба с терроризмом. Опыт в сфере антитеррора у вас достаточный, поэтому работу по предотвращению терактов необходимо и впредь вести системно и наступательно. Под постоянным контролем должны находиться места массового пребывания граждан, стратегические объекты, транспортная и энергетическая инфраструктура. Эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета в тесном взаимодействии с другими силовыми структурами. Максимальная собранность, концентрация сил требуется сейчас от органов контрразведки, в том числе военной. Надо жёстко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов».

«Дорогие друзья! Важнейшими результатами вашей работы были и остаются безопасность государства, стабильность в обществе, надёжное обеспечение прав и свобод граждан России. Уверен, вы хорошо это осознаёте и будете и впредь эффективно выполнять поставленные задачи, честно, на совесть служить Родине и нашему народу.

Ещё раз поздравляю всех вас с праздником и, конечно же, с наступающим, 2023 годом! Крепкого здоровья и успехов вам и вашим близким в новом году!», – сказал в праздничном поздравлении президент России Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»