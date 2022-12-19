Румыния проголосовала за размещение у себя сил НАТО

Пленум палаты депутатов и сената Румынии в понедельник, 19 декабря, проголосовали за создание в стране боевой группы союзников НАТО, – сообщает агентство Agerpres.

По данным агентства, «за» размещение сил НАТО в Румынии проголосовали 309 румынских народных избранников, «против» – пять.

Следует отметить, что президент Румынии Клаус Йоханнис ранее обратился к парламентариям с просьбой одобрить данную инициативу. В частности, он заявил, что «создание боевой группы НАТО в стране повысит оборонный потенциал Североатлантического союза, а также укрепит стратегическое партнерство с Францией и улучшит отношения с Бельгией и Нидерландами».

Сообщается также, что боевую группу альянса планируется создать под руководством Франции.

Напомним, что информационный портал The Defence Post сообщал, что в Румынию в качестве одной из мер по развертыванию «расширенного передового присутствия» НАТО на границе с Украиной прибыли французские танки «Леклерк» и бронетехника, всего французский контингент насчитывает 13 танков, 20 колесных БТР и около 700 человек личного состава.

Бухарест, Иван Бабурин

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