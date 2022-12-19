Блинкен планирует обсудить в Китае действия России на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 19 декабря, заявил, что его шеф Энтони Блинкен во время своего визита в Китай намерен обсудить проводимую Россией специальную военную операцию, – сообщают СМИ.

Во время общения с представителями СМИ, Прайс сказал: «Российские военные действия против Украины будут включены в повестку во время поездки госсекретаря в КНР, которая запланирована на начало 2023 года. США на переговорах с КНР поднимали вопрос о потенциальной российской угрозе еще до начала спецоперации».

Вашингтон, Иван Бабурин

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