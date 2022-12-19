Вашингтон пригрозил Минску усилить давление

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в понедельник, 19 декабря, заявил, что Соединенные Штаты могут начать сильнее давить на Белоруссию, если Минск усилит поддержку России в украинском конфликте, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Прайс сказал: «Мы будем очень внимательно отслеживать, оказывает ли Белоруссия дополнительную поддержку Путина в войне на Украине. Если увидим для этого потенциал, то отреагируем соответствующим образом – применим дополнительные меры для привлечения Лукашенко к ответу за его, по сути, соучастие».

«Белорусские власти отказались от суверенитета, разрешив развертывание российских войск на своей территории для атаки по украинским целям», – добавил представитель Госдепа и назвал «верхом иронии» слова Владимира Путина о незаинтересованности в поглощении какой-либо страны, имея ввиду заявление российского лидера на пресс-конференции в Минске, о том что «Россия не заинтересована кого-либо поглощать».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»