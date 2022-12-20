Шойгу доложит Путину о ходе СВО

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. На заседании в Национальном центре управления обороной подведут итоги деятельности вооруженных сил за год и поставят задачи на 2023, – сообщили в Кремле.



В сообщении на сайте Кремля говорится: «С основным докладом выступит Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищённости военнослужащих».

Москва, Иван Бабурин

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