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NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 18:51 мск

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Президент ФРГ попросил генсека компартии КНР повоздействовать на Путина

Штайнмайер. Фото: joinfo.ua

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 20 декабря, попросил его оказать воздействие на Путина с целью вывода российских войск с Украины, – сообщают СМИ.

В сообщении канцелярии президента Германии говорится: «Федеральный президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом выводе российских войск. Он попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и в этом смысле воздействовать на Путина».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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