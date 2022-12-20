Президент ФРГ попросил генсека компартии КНР повоздействовать на Путина

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Китая, председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, 20 декабря, попросил его оказать воздействие на Путина с целью вывода российских войск с Украины, – сообщают СМИ.

В сообщении канцелярии президента Германии говорится: «Федеральный президент подчеркнул общую заинтересованность Китая и Европы в прекращении войны, а также в уважении суверенитета Украины и необходимом выводе российских войск. Он попросил Си Цзиньпина использовать свое влияние на Россию и в этом смысле воздействовать на Путина».

Берлин, Иван Бабурин

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