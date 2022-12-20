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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 20 декабря 2022, 18:51 мск

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Президент Хорватии: Украина нам не союзник

Зоран Миланович Фото: официальный сайт президента Хорватии

Президент Хорватии Зоран Миланович во вторник, 20 декабря, заявил, что Украину насильно пытаются сделать союзником Хорватии, – передает информационный портал Index.hr.

Отвечая на вопрос о подготовке украинских военных на территории Хорватии, Миланович ответил: «Быть чьим-то вассалом, реагировать на чьи-то желания, это не то. И самое ужасное, что некоторые люди в Хорватии делают это ради своей задницы и своей карьеры. Украина – не союзник. Нам насильно ее пытаются им сделать. Цинично ей предоставили статус кандидата в ЕС. Таков нынешний Евросоюз».

«Пленкович (премьер Хорватии, – прим.ред.) на манер социопата пропихнул в парламент (предложение о тренировке солдат ВСУ, – прим.ред.). Правительство Пленковича постоянно обвиняет оппонентов и занимается морализаторством. Вы сами полностью аморальны. Отправляйтесь на Украину и воюйте там», – заявил хорватский президент.

Загреб, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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