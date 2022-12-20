Россия прекратила договор с Украиной о признании ученых степеней и высшего образования

МИД России во вторник, 20 декабря, сообщило, что Москва прекратила действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании документов об образовании и ученых званиях.

В сообщении на официальном интернет-портале правовой информации говорится: «20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года».

Следует напомнить, что в марте текущего года правительство Украины приняло решение о денонсации соглашений с Россией в области образования и науки, в том числе о сотрудничестве в данной сфере и взаимном признании дипломов и ученых званий.

Москва, Иван Бабурин

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