Эксперт вашингтонского Атлантического совета Харлан Уллман заявил, что Белый дом может ограничить поддержку Киева по аналогии с тем, как предыдущая администрация США поступила с властями Афганистана, – сообщает во вторник, 20 декабря, американское издание The Hill.

В своей статье для издания Уллман написал: «Белый дом в будущем может, руководствуясь своими интересами, ограничить поддержку Киева подобно тому, как предыдущая администрация США ранее поступила с Кабулом, решив вывести американские войска из Афганистана».

«Затягивание боевых действий на Украине является наиболее вероятным вариантом дальнейшего развития событий», – отметил американский эсперт.

Вашингтон, Иван Бабурин

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