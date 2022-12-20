Белый дом не видит участия белорусских военных в СВО

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 20 декабря, заявил, что Соединенные Штаты не видели, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте на Украине, – сообщают СМИ.

Говоря о возможном участии военных Белоруссии в СВО, Кирби сказал: «Они открыли свое воздушное пространство, они, конечно, открыли свою территорию для поддержки российского вторжения. Чего мы не видели, так это того, чтобы белорусские войска действительно участвовали в конфликте. И это по-прежнему так на сегодняшний день. Но не следует заблуждаться. Хотя их войска не принимают непосредственного участия в СВО, и мы сейчас не видим свидетельств этого, Белоруссия, безусловно, сделала возможной эту войну для России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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