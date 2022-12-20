Путин заявил, что Москва не будет навязывать ЛНР решений по приватизации угольных предприятий

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, во время встречи с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником, – заявил, что Москва не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий, – сообщают СМИ.

В ходе общения с Пасечником Путин сказал, что Федеральный центр не будет навязывать ЛНР никаких решений по приватизации угольных предприятий, и пообещал выделить субсидии на зарплаты и сохранение их работы.

«Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как считаете нужным. В России практически не осталось государственных угольных предприятий, но это не означает, что в ЛНР должно быть так же», – отметил президент.

«Не секрет, что ситуация в ЛНР остается весьма сложной, ключевым является вопрос обеспечения безопасности. Но начать предлагаю с вопросов хозяйственных, с экономики, социальной сферы, здравоохранения, а потом поговорим и по всем другим вопросам», – сказал Путин и попросил врио главы ЛНР доложить о ситуации в социальной сфере и экономике.

Леонид Пасечник сообщил президенту России следующее: «2020-2021 годы мы стабильно двигались в плане увеличения добычи угля, повышая рентабельность предприятия. Но в 2022 году в связи с началом специальной военной операции 58% шахтеров – именно шахтеры, которые работают в забое, те, которые молодые ребята, – ушли на фронт. К примеру, на сегодняшний день на одной из шахт трудится порядка трех человек, где должно работать больше 300».

«Угледобывающая отрасль в ЛНР в данный момент нерентабельна, денег не хватает иногда даже на зарплаты», – добавил врио главы ЛНР.

Ранее сегодня Леониду Пасечнику президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени за выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов.

Москва, Иван Бабурин

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