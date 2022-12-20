Путин создал рабочую группу по взаимодействию власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и социальной и правовой защиты участников СВО

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 декабря, подписал распоряжение о создании рабочей группы органов власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки, мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции (СВО).

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится: «Образовать рабочую группу по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан России, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей»

В задачи рабочей группы будет входить мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации, контроль за исполнением мер социальной и правовой поддержки участников СВО и их семей, рассмотрение вопросов, связанных с материально-техническим обеспечением бойцов и совершенствованием работы военных комиссариатов, проведение разъяснительной работы по вопросам мобилизации.

«Решения рабочей группы будут оформляться протоколом и в качестве рекомендаций рассылаться в госорганы, в том числе в Совет Федерации и Государственную Думу», – говорится в распоряжении. Также руководителю новой структуры поручено вместе с Минобороны определить порядок работы.

Владимир Путин также поручил утвердить прилагаемый состав рабочей группы, в которую вошли: секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак; вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев; заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол; журналист, военкоры ВГТРК Евгений Поддубный и Александр Сладков; руководитель проекта WarGonzo Семен Пегов; создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и другие, всего в составе 31 человек.

Рабочая группа будет раз в месяц предоставлять доклад президенту РФ.

Москва, Иван Бабурин

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