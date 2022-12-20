Кремль: Путин был в зоне СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 20 декабря, подтвердил, что Владимир Путин 16 декабря посещал зону специальной военной операции, когда работал в объединенном штабе войск СВО, – сообщает «Российская газета».

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение депутата Андрея Гурулева, пресс-секретарь Путина сказал: «Если он имеет в виду штаб, где он (Путин, – прим.ред.) был в пятницу, то да».

Следует отметить, что ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев в своем Telegram-канале, написал что «Верховный главнокомандующий ВС РФ был в зоне специальной военной операции».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»