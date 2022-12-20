Пушилин попросил Путина усилить Донбасс системами ПВО

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 20 декабря, попросил усилить ДНР современными системами ПВО, – сообщают СМИ.

В ходе встречи с главой государства Пушилин сказал, что вооруженные силы РФ делают все возможное, но в связи с непрекращающимися обстрелами городов он просит об увеличении современных систем ПВО.

«По поводу обстрелов, я так понимаю, что удары ВСУ приходятся прямо жилым кварталам Донецка?», – спросил Путин, на что врио главы ДНР сказал: «Целенаправленная работа по площадям. Есть брать только Донецк, со второго по восемнадцатое число у нас погиб 21 человек, 94 получили ранения».

«Это мирных жителей?», – уточнил Путин

«Абсолютно. Я ходатайствовал бы об увеличении современных систем ПВО и усиления контрбатарейной борьбы, это позволит нам отодвинуть противника. Как только у них есть возможность, они ее используют. Не останавливаются ни перед чем», – подтвердил Пушилин.

«И никакие иностранные СМИ, правозащитные организации голоса по этому поводу не поднимут», – отметил президент России.

Москва, Иван Бабурин

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