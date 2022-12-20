Лондон отправляет Киеву генераторы и продолжает готовить тысячи боевиков

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес во вторник, 20 декабря, заявил, что Соединенное королевств отправила Украине более 900 генераторов и продолжает подготавливать тысячи украинцев для войны на Донбассе, – сообщают СМИ.

Цитируя Уоллеса, пресс-служба британского правительства сообщает: «Великобритания пожертвовала Украине более 900 генераторов и отправила вооруженным силам Украины около 15 000 комплектов для экстремальных холодов, включая одежду для холодной погоды, сверхпрочные спальные мешки и утепленные палатки. Мы ожидаем, что к Рождеству будет доставлено еще 10 000 комплектов для холодной погоды».

«Подготавливая 10 000 человек в Великобритании в 2022 году, я стремлюсь к тому, чтобы наши вооруженные силы вместе с нашими союзниками, по крайней мере, удвоили количество обученных в 2023 году», – заявил глава британского минобороны.

Лондон, Иван Бабурин

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