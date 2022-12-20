Макрон заявил, что планирует новые поставки гаубиц Киеву и хочет поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануюэль Макрон во вторник, 20 декабря, заявил о том, что планирует поговорить с президентом России и о том, что Франция готовится дополнительно поставить киевскому режиму гаубицы CAESAR, – сообщает телеканал LCI.

Отвечая на вопрос, когда президент планирует телефонный разговор с Путиным, Макрон сказал: «Я намерен это сделать, когда переговорю с гендиректором МАГАТЭ и президентом Зеленским, так как предметом нашего следующего разговора будет ядерная безопасность и безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в особенности Запорожской АЭС. Если к тому моменту не возникнут другие темы, которые окажутся первоочередными».

В ответ на вопрос о том, готовятся ли новые поставки оружия Украине, президент Франции сказал: «Поставки вооружений растут. Самые известные, это, конечно, гаубицы CAESAR. Мы работаем сейчас над новыми поставками. Количество артиллерийских установок, которые будут направлены Киеву, будет зависеть от результатов обсуждений с партнерами».

Напомним, ранее минобороны Франции сообщало, что недавно Украине было отправлено шесть 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale, а также 18 артиллерийских установок CAESAR.

Париж, Иван Бабурин

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