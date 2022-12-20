Небензя: Попытки США использовать средства Афганистана в качестве предлога для решения собственных задач – аморальны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности по положению в Афганистане во вторник, 20 декабря, назвал аморальными попытки США и других крупных доноров использовать афганские средства в качестве предлога для решения собственных задач, – сообщается на сайте МИД РФ.

В ходе своего выступлении Небензя сказал: «Попытки США и других крупных доноров использовать афганские средства в качестве предлога для решения собственных задач аморальны. Создание препон и искусственных условий – путь в никуда. Призываем незамедлительно вернуть украденные средства афганскому народу».



«США и их партнеры, похоже, никак не возьмут в толк, что их методы воздействия на неугодные им режимы путем односторонних санкций, политического и экономического давления и бесконечных ультиматумов уже давно утратили свою эффективность. Они ведут лишь к росту убежденности в том, что странам необходимо искать собственный путь самодостаточного развития без ожидания западного финансового содействия. Видим, что безальтернативность такого пути для Афганистана понимают и в Кабуле», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»