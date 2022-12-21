Афины закрыли небо для авиарейсов из Белоруссии

Афины закрыли свое воздушное пространство для авиарейсов из Белоруссии и запретили авиаперелеты в нее, сославшись на возможное участия Минска в боевых действиях на Украине, – сообщает в среду, 21 декабря, греческий портал Pentapostagma.gr.

Портал опубликовал фото распоряжения Управления гражданской авиации Греции, в котором говорится, что греческие авиаперевозчики и капитаны воздушных судов «не должны выполнять полеты в район полетной информации (РПИ, FIR) Минска (Белоруссия), если только использование этого воздушного пространства считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

«Иностранным авиаперевозчикам, осуществляющим рейсы в ЕС, рекомендуется избегать РПИ Минска (Белоруссия). Для дополнительной информации обращать к директиве Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) по безопасности sd2021-02 (действует с 08:14 21 декабря 2022 года до 23:59 21 марта 2023 года). Самолетам, эксплуатируемым авиаперевозчиками Белоруссии, в тот же период запрещается посадка на территории Греческой республики, взлет с нее или пролет над ней. Исключение делается для самолетов в аварийной ситуации, гуманитарных и санитарных воздушных судов, – сообщили в Управлении гражданской авиации Греческой республики.

Афины, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»