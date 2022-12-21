У Берлина нет в наличии «свободных» комплексов ПРО Patriot для передачи Киеву

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, 21 декабря, заявил, что настоящее время у Германии сейчас нет доступных систем ПРО Patriot для отправки Киеву, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Хебештрайт сказал: «Германия не имеет принципиальных возражений против того, чтобы последовать за США в вопросе поставок на Украину систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot, однако у нас их в наличии сейчас нет».

«Германия согласилась разместить три системы ПРО Patriot в восточной Польше, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства. Это три доступные системы Patriot. Как понимаете, дело не в том, что Германия не хочет делать конкретный шаг, а в том, что нет доступных систем», – отметил представитель германского правительства.

Берлин, Иван Бабурин

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