Для доставки Зеленского в Белый дом США задействовали военный самолет

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду, 21 декабря, заявил, что США участвуют в обеспечении безопасности поездки Владимира Зеленского в Вашингтон и обратно, предоставляя военно-транспортный самолет, – сообщает телеканал CNN.

В интервью телеканала Кирби, в частности, сказал: «По понятным причинам я не буду слишком распространяться о мерах силовой защиты, которые предприняты, чтобы доставить сюда президента (Зеленского,– прим. ред.). Он, очевидно, осознает риски, с которыми сопряжены его поездки по собственной стране и выезды за ее пределы. Но мы работаем во взаимодействии с ним и его аппаратом, чтобы он мог совершить поездку безопасно – как на пути в США, так и обратно».

При этом CNN сообщают, что «Зеленский на поезде добрался до Польши в сопровождении посла США на Украине Бриджет Бринк, после чего в его перевозке задействован военный самолет».

Напомним, что ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в среду, 21 декабря, выступит перед депутатами обеих палат Конгрессом, встретится с президентом США Джо Байденом, после чего в тот же день отправится обратно в Киев.

Вашингтон, Иван Бабурин

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