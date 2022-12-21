Псаки: Зеленский хочет «продать» Конгрессу тему поддержки Украины

Экс-официальный представитель Белого дома, ныне сотрудница телеканала MSNBC Джен Псаки в среду, 21 декабря, заявила, что визит Владимира Зеленского в Белый дом – это попытка «продать» Конгрессу тему поддержки Украины в США, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Псаки написала: «Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась в то время, как русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать конгрессу и обществу тему – «оставайтесь с Украиной. Зеленского в конгрессе ждет прием с множеством заслуженных оваций стоя».

Вашингтон, Иван Бабурин

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