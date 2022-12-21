В Пентагоне идут проверки поставок вооружений киевскому режиму

Первый заместитель директора службы криминальных расследований Пентагона (DCIS) Джеймс Айвс заявил, что минобороны ведет проверки поставок военной помощи Киеву, – сообщает в среду, 21 декабря, издание Defense news.

Как передает издание, «Джеймс Айвс заявил, что DCIS обращает внимание на Украину из-за поспешного заключения Пентагоном многих контрактов и из-за того, что американская помощь может попасть на «черный рынок».

«Реальная опасность существует потому, что мы имеем дело с огромной массой вещей, многие из которых можно использовать для боевых действий. Мы работаем очень быстро по этой проблеме. Особенное беспокойство вызывают портативные системы вроде переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК)», – отметил первый заместитель директора службы криминальных расследований Пентагона.

Вашингтон, Иван Бабурин

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