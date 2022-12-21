Берлин подарил Праге б/у танк

Министр обороны Чехии Яна Чернохова получила от немецкого коллеги символический ключ от танка Leopard 2A4 для армии республики в качестве дара от Германии, – сообщает в среду, 21 декабря, телеканал Česká televize.

В своем выступлении на церемонии вручения ключа от танка Чернохова сказала: «Я ценю, что слово, данное друзьями, имеет силу. Танки Leopard означают реальный переход чешской армии на современную платформу, которую имеет смысл развивать. С «Леопардами» мы буквально выйдем из тупика зависимости от советской техники».

Как ранее сообщали СМИ, передаваемые Праге боевые машины, уже использовались швейцарской и немецкой армиями. После списания их купила компания Rheinmetall. Согласно заявлению минобороны Чехии, танки полностью исправны, и должны поступить в армию к концу следующего года.

Всего чешская армия получит четырнадцать бывших в употреблении танков Leopard 2A4 и одну новую спасательную машину на танковом шасси. Танки поступают со складов оружейной компании Rheinmetall.

Прага, Иван Бабурин

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