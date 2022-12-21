Конгресс США утвердил посла в России

Кадровая сотрудница Госдепартамента США Линн Трейси в среду, 21 декабря, утверждена новым послом в России американскими сенаторами. Трейси станет первой в истории женщиной в должности посла США в России, – передают СМИ.

Сообщается, что «за», предложенную президентом США Джо Байденом кандидатуру, проголосовали 55 из ста членов нижней палаты Конгресса при одном голосе «против».

Линн Трейси работала в Москве, она в 2014-2017 годах занимала пост заместителя главы дипмиссии и владеет русским языком.

Следует отметить, что кандидатуру Трейси ранее одобрила Россия. Предыдущий посол Джон Салливан досрочно покинул свой пост после трех лет работы из-за тяжелой болезни и смерти жены.

До утверждения на должность посла в России Трейси работала представителем США в Армении. Также дипломат 2012-2014 годах занимала пост заместителя помощника госсекретаря по Центральной Азии, в 2010-2011 годах служила замглавы миссии в Туркмении.

Трейси получила ведомственную награду «За героизм», пережив попытку вооруженного нападения во время работы в консульстве США в пакистанском Пешаваре. Кроме того, американский дипломат работала в Афганистане, Киргизии и Казахстане.

Вашингтон, Иван Бабурин

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