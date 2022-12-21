США официально приняли решение передать киевскому режиму системы ПВО Patriot

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 21 декабря, заявил, что Соединенные Штаты приняли решение выделить Украине новый пакет военной помощи в объеме $1,85 млрд, в который войдут комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, – сообщают СМИ.

В распространенном письменном заявлении за подписью Блинкена говорится: «Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot. 1 млрд будет выделен по линии Госдепартамента, $850 млн – по линии Пентагона».

Следует отметить, что пресс-служба Белого дома практически одновременно с Госдепа опубликовала текст меморандума, подписанного президентом США Джо Байденом о выделении Украине до $1 млрд по линии внешнеполитического ведомства.

Вашингтон, Иван Бабурин

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