В США Зеленского назвали «неблагодарной королевой»

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший в среду, 21 декабря, назвал президента Украины Владимира Зеленского «неблагодарной королевой иностранной помощи», – сообщают СМИ.

Комментируя высказывание обозревателя Washington Examiner и Fox News Байрона Йорка об украинском президенте, Трамп младший в своем микроблоге в Twitter написал: «Зеленский, по большому счету, просто неблагодарная королева иностранной помощи».

Отметим, что ранее Байрон Йорк заявил, что Зеленский во время своего визита в Белый дом «назовет американскую помощь все равно недостаточной, несмотря на ее объем».

Ранее в США главу украинцев уже называли «королевой пособий».

Вашингтон, Иван Бабурин

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