Орбан: Венгрия не накладывает вето на антироссийские санкционные пакеты, хоть и не поддерживает их

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на правительственном брифинге в среду, 21 декабря, заявил, что Будапешт никогда не накладывал вето на санкционные пакеты против России и в дальнейшем не будет, чтобы не разрушать европейское единство, хотя и не поддерживает санкционную политику Евросоюза, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления венгерский премьер сказал: «В конце концов Евросоюз принимает решение о санкциях. И мы их не ветируем. И в будущем не будем, потому что нельзя каждую минуту разрушать единство Евросоюза... Мы не поддерживаем санкции, но и не мешаем остальным 26 странам-членам их принимать».

«Мы против всех санкций. Вообще против политики санкций. Если бы от нас зависело, санкционной политики не было бы. А если бы была, то гораздо более узконаправленная, точная и лучше продуманная. Хорошего в санкциях нет. Поэтому мы не голосовали за них в том смысле, что всегда высказывались против них», – заявил Орбан.

Будапешт, Иван Бабурин

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