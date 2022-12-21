Зеленский приехал в Белый дом

Президент СШ Джо Байден с супругой в Белом доме в среду, 21 декабря, встретили прибывшего с однодневным визитом украинского коллегу Владимира Зеленского, – сообщают СМИ со ссылкой на телетрансляцию CNN.

СМИ пишут, что Зеленский в полувоенной одежде на автомобиле, предоставленном американским руководством, приехал к южной лужайке Белого дома, где его «встретил и приобнял Байден». После встречи, главы США и Украины удалились на переговоры. Вместе с американским лидером в церемонии встречи гостя участвовала первая леди США Джилл Байден.

Ранее Владимир Зеленский в своем Telegram-канале написал: «Сегодня я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество... Проведу ряд переговоров для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки».

Вашингтон, Иван Бабурин

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