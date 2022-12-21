Байден заявил, что Путин использует зиму как оружие на Украине и пообещал Зеленскому ЗРК Patriot

Президент США Джо Байден на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома в среду, 21 декабря, заявил, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, – сообщают СМИ.

Во время встречи с Зеленским в Белом доме Байден сказал следующее: «Путин использует зиму как оружие. Мы намерены продолжать укреплять возможности Украины в сфере самообороны, в частности, посредством поставок систем ПВО. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться.

«Соединенные Штаты будут продолжать вводить рестрикции против России (за СВО, – прим. ред.) США поддерживают стремление Киева к справедливому миру», – добавил Байден.

Отметим, что в ходе встречи Зеленский вручил Байдену медаль, «переданную украинским командиром батареи HIMARS».



«Ну, незаслуженно, но ценю», – поблагодарил коллегу президент США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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