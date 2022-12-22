Нетаньяху заявил о формировании правительства Израиля

Кандидат на пост премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сумел сформировать правительство на благо «всех граждан» страны. Он позвонил президенту Исхаку Герцогу вечером в день истечения срока для процедуры, пишет The Jerusalem Post.

«Новое правительство, которое будет состоять из фракций «Ликуд», «Религиозно-сионистская партия», «ШАС», «Объединенный иудаизм Торы», «Оцма-Йехудит» и «Ноам», будет работать на всех граждан Израиля», – цитирует издание заявление партии «Ликуд».

В середине ноября Нетаньяху получил мандат на формирование правительства до 11 декабря, но президент продлил срок его действия на десять дней.

По данным издания, новая коалиция намерена привести правительство к присяге до конца следующей недели. Ранее крайней датой вступления Нетаньяху в должность называли 2 января.

Иерусалим, Наталья Рязанова

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