В Госдуме призвали лидеров общественного мнения учиться «троллингу»

Депутат Госдумы Мария Бутина во время выступления на заседании комиссии по суверенитету в Совете Федерации в четверг, 22 декабря, заявила, что лидеров общественного мнения в России нужно учить такому жанру, как «троллинг», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Бутина сказала: «Лидеров нашего общественного мнения нужно учить работать с этими комментариями… Нужно, все-таки, как-то учить наших спикеров такому жанру, как «политическая сатира», потому что сейчас это на современном языке называется «троллинг», это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред и сами делали выводы».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»