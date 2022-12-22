Председатель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в четверг, 22 декабря, заявил, что украинцы стали покупать предметов роскоши гораздо больше, чем раньше, – сообщает SputnikAfrique.

В интервью изданию Филиппо сказал: «Мы знаем, что Украина очень коррумпированная страна. И мы знаем, что в Европе украинцы покупают больше предметов роскоши, чем раньше. Но любые дискуссии на эту тему запрещены. Боюсь, что деньги идут не народу, а мафии и украинским олигархам. Европейская военная помощь Киеву затягивает конфликт, который служит в первую очередь американским интересам».

Париж, Иван Бабурин

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