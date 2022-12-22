Путин сказал, когда обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин на подведении итогов года в Кремле, в четверг, 22 декабря, заявил, что послание Федеральному Собранию пройдет в начале 2023 года, – сообщают СМИ.

В частности, глава государства сказал: Послание Федеральному собранию должно быть, но динамика событий очень большая, оно состоится в начале следующего года.



О необходимости начала СВО Владимир Путин заявил, что «отступать больше было некуда».

«Все, что происходит и что связано со специальной военной операцией, мера совершенно вынужденная, необходимая. Мы должны быть благодарны нашим солдатам и офицерам за то, что они делают для России, защищая ее интересы и наших людей. И они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно. А что касается экономики – нам предрекали развал, разруху, катастрофу. Ничего подобного не происходит. Более того Россия демонстрирует показатели намного лучше, чем во многих странах G20», – отметил российский лидер.

Владимир Путин также сказал, что «никто не хочет объединения русского народа».

«Разобщение – пожалуйста, это с удовольствием будут кромсать и дальше. Но объединения и усиления никто не хочет. Кроме нас. А мы будем это делать. И сделаем!», – заявил президент России

Москва, Иван Бабурин

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