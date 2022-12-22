Бербок от имени стран G7 пригрозила Белоруссии за поддержку Москвы в рамках СВО

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам виртуальной встречи глав МИД G7 в четверг, 22 декабря, заявила, что на Белоруссию будут возложены дополнительные «расходы», если та будет «более прямо вовлечена» в СВО, – сообщают СМИ.

В частности, в своем заявлении Бербок сказала: «Если Белоруссия более прямо будет вовлечена в войну, то «Семерка» возложит на режим дополнительные огромные расходы. G7призывает Белоруссию не оказывать России поддержку в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине…Члены G7 продолжают призывать белорусские власти прекратить разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии и оказывать поддержку российским военным».

«Страны G7 привержены усилиям, направленным на удовлетворение срочных потребностей украинских властей в военном и оборонном оборудовании. Мы привержены наращиванию и координации усилий, направленных на удовлетворение срочных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, в первую очередь в сфере ПВО. Мы подчеркиваем, что оно необходимо для спасения жизней и предотвращения дальнейших страданий гражданского населения», – говорится также в заявлении глава МИД Германии.

Берлин, Иван Бабурин

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