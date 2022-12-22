Путин: В новогоднюю ночь посмотрю выступление президента

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета, в четверг, 22 декабря, заявил, что Новый год встретит в кругу близких и посмотрит выступление президента, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Путин сказал: «Ничего здесь такого необычного нет, постараюсь встретить этот Новый год в кругу близких, чтобы рядышком были близкие люди. Посмотрю выступление президента».

Москва, Иван Бабурин

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