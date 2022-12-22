Путин: США удалось разобщить русских и украинцев

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета, в четверг, 22 декабря, заявил, что, несмотря на усилия России, Соединенным Штатам удалось разобщить и стравить жителей России и Украины, – сообщают СМИ.

Во время своего общения с представителями СМИ глава государства сказал: «С помощью сторонних сил все-таки и с помощью того, что фактически после развала Союза к власти пришли люди крайне националистических взглядов, и вот помощью этих сил, несмотря на все наши усилия, эта разобщенность русских и украинцев все увеличивалась и увеличивалась. В результате жителей двух стран растащили, разобщили, а потом стравили. А мы в этом смысле потерпели известное фиаско».

Москва, Иван Бабурин

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