Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в четверг, 22 декабря, посоветовал Зеленскому извлечь уроки из судьбы политических лидеров, которых поддерживали США, – сообщают СМИ.

В опубликованном на сайте иранского МИД комментарии Канаани по поводу заявления президента Украины о военной поддержке Тегераном Москвы в СВО на Украине, говорится: «Иран не поставлял никакой военной техники ни одной стороне для использования в войне на Украине и всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину. Зеленскому следовало бы знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких безосновательных обвинений не является безграничным… Президенту Украины пора бы извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США».

Тегеран, Иван Бабурин

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