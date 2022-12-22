Путин рассказал, какие российские бизнесмены представляют опасность для государства

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Госсовета, в четверг, 22 декабря, заявил, что, те бизнесмены, которые не связывают свою жизнь с этой страной, а просто вынимают отсюда деньги – представляет опасность, – сообщают СМИ.

Общаясь с журналистами, глава государства сказал: «Всех под санкции поставили, все под одну гребенку. Для чего? Чтобы восстановить бизнес против государства. Но люди, которые живут в этой стране, должны жить интересами страны. Интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги, но совсем не обязательно каждому иметь корабль, арестованный за границей, или замок на Средиземном море или в Лондоне. Дело в том, что если человек здесь живет и связывает свою жизнь и жизнь своих детей с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, просто деньги отсюда вынимает, а все там, тогда он дорожит не страной, где живет и где зарабатывает, а хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность».

При этом президент РФ заявил, что подавляющее большинство российских бизнесменов – патриоты и стремятся работать на благо России, сохраняя коллективы.

«Наверное, не 100%, не каждый человек, но подавляющее большинство представителей в том числе и крупного бизнеса являются патриотами нашей страны, патриотами России. Каждый человек находится в индивидуальной ситуации. Но все стремятся к тому, чтобы не просто остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны, сохраняя трудовые коллективы, свои предприятия, развивая экономику» – отметил Путин.

Москва, Иван Бабурин

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