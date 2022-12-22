Госдеп: Пока Путин не изменит курс, будем активно поддерживать Зеленского

Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в четверг, 22 декабря, заявил, что Вашингтон продолжит активно поддерживать киевский режим до тех пор, пока президент России Владимир Путин не изменит свой курс, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Пока президент Путин не изменит курс, самый лучший способ повысить шансы на установление справедливого и долгосрочного мира, а также реально укрепить перспективы значимого дипломатического взаимодействия – это продолжать нашу активную поддержку Украины».

«Мы работаем с G7 и другими союзниками и партнерами над тем, чтобы восстановить, заменить и защитить энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе путем укрепления ее современной противовоздушной обороны высокоточными системами, такими как батарея ракетных комплексов Patriot, о которой президент Байден объявил вчера. Очень важно продолжать оказывать данную поддержку, поскольку президент Путин по-прежнему не проявляет какого-либо интереса к значимому дипломатическому взаимодействию», – подчеркнул глава американского госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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