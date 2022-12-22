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NewDayNews.ru

Четверг, 22 декабря 2022, 22:32 мск

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Законодатели США одобрили изъятие и продажу активов российских бизнесменов для передачи их Киеву

Фото: pixabay

Сенат Конгресса США на заседании в четверг, 22 декабря, одобрил включение в законопроект о федеральном бюджете на 2023 год поправку, позволяющую конфисковывать замороженные активы российских бизнесменов для последующей их передачи Украине, – передает журналист освещающего деятельность законодателей Конгресса США телеканала C-SPAN.

Как сообщает ТАСС, журналист телеканал Крейг Капла написал в Twitter: «Сенат единогласно одобрил поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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