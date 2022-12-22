В США Зеленского сравнили с менеджером стрип-клуба

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон в четверг, 22 декабря, в эфире Fox News, комментируя визит Владимира Зеленского к Джо Байдену, назвал главу Украины «управляющим стриптиз-клуба» и заявил, что выкачивание Зеленским миллиардов из американской экономики – это самый «унизительный сценарий» для США, – сообщает RT со ссылкой на Fox News.



Во время эфира Такер Карлсон сказал: «Президент Украины прибыл в Белый дом одетый, словно управляющий стриптиз-клуба, и начал требовать денег. Удивительно, но никто его оттуда не вышвырнул. Даже наоборот – потакали любой его прихоти... Главной целью администрации было порасшаркиваться перед украинским менеджером стрип-клуба и дать ему еще несколько миллиардов долларов из собственной разваливающейся экономики».



«Трудно. Просто невозможно представить более унизительного сценария для величайшей страны на Земле»,– заявил ведущий Fox News.

Вашингтон, Иван Бабурин

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