Раненого Рогозина решено перевезти из госпиталя в Ростове-на-Дону в Москву

Раненый в результате артналета в Донецке руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин из военного клинического госпиталя Ростова-на-Дону будет перевезен в Москву, – сообщают СМИ.

Помощник Рогозина сообщил журналистам следующее: «Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и в Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей».

Напомним, что экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке в четверг, 22 декабря, в результате обстрела со стороны ВСУ. Осколок мины попал ему в позвоночник.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»