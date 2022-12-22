В Белоруссию доставлена новая партия российских ЗРК «Тор»

Помощник министра обороны Белоруссии Леонид Касинский в четверг, 22 декабря, заявил, что в республику прибыла еще одна партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К», – сообщает телеканал СТВ.

В эфире телеканала Касинский сказал: «Сегодня прибыла очередная партия зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2К». Эта партия прибыла на основе межправительственного соглашения в рамках существующего договора о военно-техническом сотрудничестве наших стран, Беларуси и России. В ближайшие дни ЗРК поступят в соединения и воинские части. Личный состав прошел подготовку. Мы уже освоили эти комплексы, они выполняют задачи. Это эффективное средство поражения различного типа воздушных целей».

Минск, Иван Бабурин

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