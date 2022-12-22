Жена Дмитрия Рогозина получила контузию в Донецке

Экс-депутат Верховной рады, политический деятель Олег Царев в четверг, 22 декабря, сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке супруга Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию.

В своем Telegram-канале Царев написал: «К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия».

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился бывший глава «Роскосмоса».

Москва, Иван Бабурин

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