Жена Дмитрия Рогозина получила контузию в Донецке

Экс-депутат Верховной рады, политический деятель Олег Царев в четверг, 22 декабря, сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке супруга Дмитрия Рогозина Татьяна получила тяжелую контузию.
В своем Telegram-канале Царев написал: «К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Все сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжелая контузия».
Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли гостиницу в Донецке, в которой находился бывший глава «Роскосмоса».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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