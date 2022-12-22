МИД РФ: Надеемся, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил, что в России надеются, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не дойдут до прямого столкновения России с США, – передает в четверг, 22 декабря, ТАСС.

В интервью агентству российский дипломат, в том числе, сказал: «Остается лишь надеяться, что в Вашингтоне прислушаются к голосу разума и не доведут дело до прямого столкновения между Россией и США. В противном случае разрыв дипотношений может стать реальностью со всеми вытекающими последствиями… Именно США запустили маховик разрушения двусторонних отношений…Сделав такой выбор в пользу самоизоляции от Москвы, Вашингтон теперь пытается перевести стрелки, как будто не нынешняя администрация подвела эти отношения к точке невозврата».

«Инициативно разрывать отношения мы не собираемся, но злонамеренных провокаций, не оставляющих нам выбора, не потерпим», – подчеркнул Александр Дарчиев.

Москва, Иван Бабурин

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