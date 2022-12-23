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NewDayNews.ru

Пятница, 23 декабря 2022, 17:42 мск

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Глава Евросовета заявил о прогрессе в решении вопроса конфискации и передачи Киеву российских активов

Шарль Мишель Фото: lb.ua

Председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу, 23 декабря рассказал о подготовке к конфискации замороженных активов России м передаче их киевскому режиму, – сообщают СМИ.

Шарль Мишель, в частности, сказал: «И Европейский совет, и Европейская комиссия в юридическом плане приготовили записку для стран – членов ЕС, чтобы определить юридические опции. Мы еще не находимся в стадии принятия решения, но есть хороший прогресс с точки зрения юридического вопроса, какие у нас есть возможности – не только заморозить, это мы уже сделали, но также и конфисковать, и использовать эти средства, чтобы восстановить Украину».

«Каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. Эксперты говорят о сумме между 350 и 500 млрд евро, которые для этого необходимы», – отметил еврочиновник.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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